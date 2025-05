‘Lady Gaga de Manaus’ rouba a cena entre fãs em Copacabana: saiba quem é a sósia

Sósia manauara Eliza Barbosa surpreende fãs da cantora na frente do hotel Copacabana Palace e se torna sensação entre os little monsters

Enquanto Lady Gaga segue reclusa no hotel Copacabana Palace, fãs que aguardam ansiosamente por um aceno da estrela acabaram se surpreendendo com a presença de Eliza Barbosa, de 40 anos, conhecida como “Lady Gaga de Manaus”. A semelhança com a cantora transformou a manauara em atração entre os little monsters que fazem vigília no local.

Eliza virou celebridade entre fãs no Rio de Janeiro

Eliza, que está hospedada na cidade desde o início da semana, contou em publicação nas redes sociais que foi até o Copacabana Palace para acompanhar a movimentação dos fãs. Durante o trajeto, foi abordada por várias pessoas que a confundiram com a estrela do pop e pediram fotos e vídeos.

“Nesse tempo, que eu cheguei até o quarto ficar arrumado para mim, eu fui no Copacabana Palace para ver como estava o movimento. Muita gente esperando a Lady Gaga sair e, nesse percurso que eu fui, muita gente me abordando, muita gente pedindo foto, muita gente querendo fazer vídeo”, contou Eliza.

Fãs compartilham vídeos e fotos da “Gaga de Manaus” nas redes

Desde que chegou ao Rio, as redes sociais da sósia ficaram repletas de publicações de fãs que a encontraram em Copacabana. Para muitos, o encontro com Eliza já valeu como um momento especial da passagem de Lady Gaga pela cidade.

“Para mim, é muito gratificante estar no Rio, representando minha cidade como sósia da Lady Gaga. Estou muito ansiosa. Estou tremendo. Quero muito estar lá, badalar esse show e vou ser muito feliz nesse show podendo ver a Lady Gaga de perto”, declarou emocionada.

Semelhança com Lady Gaga foi notada

Em entrevista, Eliza revelou que começou a ser comparada com a cantora há cerca de quatro anos, quando foi abordada por pessoas em um shopping de Manaus. Desde então, passou a ser reconhecida nas ruas e adotou a alcunha de “Lady Gaga de Manaus”.

“As pessoas começaram a me confundir com ela no shopping, nas ruas, em todos os lugares em que eu passava. Para mim, é um privilégio parecer com ela, ter essa semelhança, ser sósia dessa mulher maravilhosa e linda que eu admiro tanto”, disse Eliza.

