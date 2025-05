Seleção feminina de basquete perde para o Chicago Sky por 89 a 62

A seleção brasileira feminina de basquete iniciou com derrota sua turnê de amistosos nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira (2), o Brasil foi superado pelo Chicago Sky por 89 a 62, em Baton Rouge, em duelo preparatório contra times da WNBA, principal liga da modalidade.

Com uma equipe composta majoritariamente por atletas jovens, a seleção brasileira enfrenta ainda no próximo domingo (4) o Indiana Fever, às 17h (horário de Brasília), em Indianápolis.

Destaques da partida

O Brasil teve como destaque Aline Moura, que terminou a partida com 12 pontos e sete rebotes. A cestinha do jogo foi Angel Reese, do Sky, com 15 pontos. A pivô brasileira Kamilla Cardoso, que atua pelo Chicago Sky, marcou seis pontos em quadra.

Curiosidade: brasileiras jogaram pelos times da WNBA

Por regra da liga, atletas e técnicos com contrato com franquias da WNBA não podem atuar contra equipes da liga. Por isso, Kamilla Cardoso só pôde jogar na equipe norte-americana, mesmo sendo convocada pela seleção brasileira.

Situação semelhante ocorrerá no domingo: Damiris Dantas, do Indiana Fever, jogará pelo clube e não pela seleção. Já a técnica da seleção, Pokey Chatman, que integra a comissão técnica do Seattle Storm, também ficou de fora da partida — o time brasileiro foi comandado pelo assistente Bruno Guidorizzi.

Objetivo da turnê

A série de amistosos faz parte da preparação da seleção para os desafios internacionais que virão, além de servir como pré-temporada para os times da WNBA, cuja temporada começa em 16 de maio.

