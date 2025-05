Morre Valéria Pantoja, esteticista e influenciadora em Manaus

Profissional conhecida no ramo da estética faleceu neste sábado; causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente.

A profissional de estética Valéria Pantoja, conhecida nas redes sociais por seu trabalho na área da beleza, faleceu neste sábado (4). A notícia causou grande comoção, especialmente entre clientes e influenciadores com quem Valéria mantinha vínculos profissionais.

Entre eles está a influenciadora Caila Carim, que tinha um horário agendado com Valéria na manhã deste sábado. Pouco antes do atendimento, Caila teria sido informada do falecimento da profissional. Em choque, ela se manifestou de forma discreta nas redes sociais.

A notícia de sua morte foi compartilhada por familiares nas redes sociais, por meio de nota de pesar e anúncio oficial do funeral e sepultamento. O velório ocorre na Funerária Almir Neves e, em seguida, na Igreja Assembleia de Deus, com sepultamento no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, na Ponta Negra.

Família desmente rumores sobre a morte

Diante da repercussão nas redes, familiares de Valéria fizeram um apelo por respeito e responsabilidade na divulgação de informações. Uma cunhada da esteticista se pronunciou:

“Sou cunhada da Valéria! Ela não se matou! Não caiu de escada! Ainda não sabemos a causa, somente depois da autópsia! Ela se recuperava de uma bariátrica, estava muito fraca, passou mal de madrugada e já chegou sem vida ao hospital. Por favor, parem de espalhar mentiras!”, escreveu nas redes sociais.

Nas redes sociais, amigos e seguidores da influenciadora lamentaram a morte. “Valéria, foi e é muito querida por todos. Deus já recebeu ela com muito amor. Descanse em paz! 🥀Agora só as lembranças!”, comentou.

Causa oficial será divulgada após autópsia

Até o momento, a causa da morte não foi oficialmente confirmada. Segundo a família, Valéria passava por um processo de recuperação de uma cirurgia bariátrica recente e teria se sentido mal durante a madrugada.

A confirmação da causa será possível somente após o resultado da autópsia, conduzida pelas autoridades médicas competentes.

