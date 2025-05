IMAGENS FORTES: Acidente grave na AM-070 deixa mulher amputada e feridos

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (3), na rodovia Manoel Urbano (AM-070), que liga Manaus aos municípios de Iranduba e Manacapuru. A colisão envolveu dois veículos e deixou pelo menos três pessoas feridas.

Vídeos feitos por testemunhas revelam a dimensão do impacto. Um dos veículos envolvidos capotou e atravessou para a pista contrária, enquanto o outro ficou completamente destruído.

Mulher tem perna amputada e permanece internada

De acordo com informações da Polícia Militar, pelo menos três mulheres estavam entre as vítimas. Uma delas sofreu uma fratura na perna e foi encaminhada em estado grave para um hospital de Manaus.

Veículos ficaram destruídos após a colisão

Testemunhas que passavam pelo local registraram imagens dos veículos envolvidos no acidente. Em um dos registros, é possível ver um carro capotado e outro completamente destruído no meio da pista, evidenciando a violência da colisão.

A situação se agravou com a chegada de familiares de um dos envolvidos, que estavam visivelmente exaltados, o que exigiu reforço no controle do local por parte da polícia. Chegaram a circular informações de que alguém estaria armado, mas após buscas, nenhuma arma foi encontrada.

Diante do clima de tensão, o motorista do guincho solicitou escolta policial para remover os veículos, com receio de possíveis retaliações.

Autoridades investigam causas do acidente

O acidente foi registrado na Delegacia de Iranduba e a investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que apurará as causas da colisão. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que provocou o acidente.

VÍDEO:

