VÍDEO: Homem é espancado após cair dentro de bueiro em Manaus

Na tarde de sábado (3), uma cena inusitada chamou a atenção na avenida Marques da Silveira, no bairro Petrópolis, Zona sul de Manaus. Um homem foi agredido por três outros indivíduos e terminou com o corpo preso dentro de um bueiro aberto.

Briga foi registrada por passageira de carro

Uma mulher que passava pelo local dentro de um carro registrou a cena. No vídeo, é possível ver quatro homens envolvidos em uma briga. Um deles, que estava apanhando, acabou com a cabeça dentro do bueiro e, ao tentar se defender, escorregou para dentro da abertura, ficando com as pernas para fora.

Agressores tentam puxar vítima pelas pernas

Ao perceberem que o homem não conseguia sair, os envolvidos tentaram ajudá-lo, puxando-o pelas pernas. A gravação termina sem mostrar se ele conseguiu se libertar.

Motivo da briga não foi esclarecido

Até o momento, não há informações sobre o que motivou a confusão ou se alguém foi detido. O caso viralizou nas redes sociais.

VÍDEO:

Leia mais: Acidente entre motos deixa um morto e um ferido na Zona Sul de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱