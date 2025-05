Lancha afunda e deixa quatro PMs à deriva no Rio Solimões

Quatro policiais militares ficaram à deriva por cerca de uma hora após a lancha em que seguiam naufragar no Rio Solimões, no início da noite de sábado (3), em Anamã, no interior do Amazonas.

Eles se dirigiam à comunidade do Arixi para reforçar o policiamento durante um festejo tradicional quando a embarcação bateu em um tronco e virou. Apesar do susto e das perdas materiais, todos passam bem.

O impacto com a árvore fez a lancha virar e ficar parcialmente presa, o que impediu que afundasse completamente. Dois dos agentes ficaram presos dentro da embarcação.

Um deles precisou quebrar um painel de acrílico para escapar, enquanto o outro, preso pelo cinto de segurança, arrebentou a trava para se salvar — e acabou perdendo a arma de fogo durante a ação.

Uma lancha que passava pela área resgatou os policiais e os levou de volta a Anamã.

Testemunhas ouvidas pela reportagem afirmam que o caso expõe a precariedade das condições de trabalho enfrentadas por policiais no interior do Amazonas.

Segundo elas, é comum o policiamento ser feito com embarcações pequenas, muitas vezes sem coletes salva-vidas e, durante a cheia dos rios, até mesmo com canoas.

Moradores também relatam que o município de Anamã está há anos sem um prédio para o funcionamento da delegacia, o que causa transtornos à população e reforça a sensação de abandono por parte do poder público.

