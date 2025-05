Jovem morre após colidir com búfalo no interior do AM

Pedro pilotava uma motocicleta quando, segundo testemunhas, colidiu violentamente com o búfalo que atravessava a via nas proximidades do ramal do Macaco Cego

Itacoatiara (AM) – O início da noite de domingo (4) terminou de forma trágica para a família e amigos de Pedro Riquelme, um adolescente de apenas 15 anos, que perdeu a vida ao colidir com um búfalo na estrada de Novo Remanso, em Itacoatiara, a aproximadamente 270 km de Manaus.

Pedro pilotava uma motocicleta quando, segundo testemunhas, colidiu violentamente com o búfalo que atravessava a via nas proximidades do ramal do Macaco Cego. O impacto destruiu a parte dianteira da moto. Um carro que seguia logo atrás também se envolveu no acidente e teve a parte dianteira danificada.

Populares que presenciaram o acidente ainda tentaram ajudar o jovem, que foi levado com urgência ao Hospital José Mendes. Mas, apesar de todos os esforços da equipe médica, Pedro não resistiu aos ferimentos.

Moradores afirmam que é comum ver búfalos e bois caminhando livremente pelas estradas da zona rural do Amazonas, o que representa um perigo constante para motoristas, motociclistas e pedestres, que, em alguns casos, são até perseguidos por alguns desses animais.

Pedro era descrito como um menino alegre, cheio de sonhos e querido por todos. Amigos e familiares agora lidam com a dor da perda. Nas redes sociais, a escola onde o adolescente estudava lamentou a fatalidade.

Leia mais:

‘Charles’ matou ‘Boi’ para vingar morte de irmão no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱