Operação combate violência contra crianças em Iranduba

Ação da Polícia Civil do Amazonas integra Operação Caminhos Seguros, com foco na proteção de crianças e adolescentes.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) realizou, na noite de sábado (04/05), uma Central Integrada de Fiscalização (CIF) com foco no combate à violência contra crianças e adolescentes. A ação ocorreu nos municípios de Iranduba e no distrito de Cacau Pirêra, ambos localizados a 27 quilômetros de Manaus.

A iniciativa integra a Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O objetivo é prevenir e combater todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes.

Casos de violência e trabalho infantil são averiguados

O delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, destacou o papel das autoridades estaduais na execução das ações no interior do estado.

“Estivemos todos focados em proteger as crianças e os adolescentes que encontramos durante as diligências. As ações irão continuar, seja em Manaus ou no interior, para garantir a segurança delas”, afirmou o delegado.

A delegada Juliana Tuma, titular da Depca, explicou que a CIF teve como foco identificar situações de vulnerabilidade envolvendo menores.

“Verificamos também ocorrências de crianças e adolescentes em situação de rua ou que estavam desacompanhados dos pais, além de identificarmos adolescentes consumindo bebidas alcoólicas em bares, o que gerou flagrante de indivíduos por fornecer bebida alcoólica para menores”, disse a delegada.

Conscientização também fez parte da ação

Além das fiscalizações, houve atividades de conscientização sobre a proteção integral de crianças e adolescentes. As equipes distribuíram panfletos e materiais informativos com orientações sobre os direitos da infância.

“Estivemos todos integrados para proteger as crianças e os adolescentes, a fim de construir um local seguro para elas”, finalizou a delegada. Leia mais: PF e ICMBio realizam operação contra crimes ambientais no AM

