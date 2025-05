Secretaria antirracista em Manaus amplia ações pela igualdade racial

Manaus (AM) – Manaus criou, no fim de 2023, a primeira secretaria voltada exclusivamente à promoção da igualdade racial. Desde então, a pasta tem ampliado ações com foco em educação antirracista, articulação com movimentos sociais e parcerias inéditas com o Governo Federal.

A afirmação é de Christian Rocha, subsecretário da Secretaria Executiva de Relações Institucionais e Promoção da Igualdade Racial (Semuripir). Segundo ele, o prefeito David Almeida “entra para a história por transformar essa luta em um braço da sua administração”.

A secretaria tem como titular Walfran Torres, servidor de carreira, ex-vereador, ex-deputado estadual e primeiro gestor da pasta. Desde então, a Semuripir tem atuado de forma transversal com outras secretarias municipais, integrando programas como o Manaus Mais Cidadã e o Manaus em Foco.

“Iniciamos as atividades com centenas de atendimentos sociais, regularização de documentos de grupos étnico-raciais e acolhimento de denúncias”, ressaltou Rocha.

Desafios

Segundo o Censo 2022 do IBGE, 75,2% da população manauara se declara negra; 5,6% preta; e 69,9% parda). Esse dado reforça a necessidade de políticas públicas específicas para garantir igualdade de direitos e acesso a oportunidades a essa população.

Nesse sentido, mesmo sem dotação orçamentária própria, a secretaria tem conseguido promover ações relevantes por meio de parcerias. Um dos destaques é o fortalecimento dos debates sobre os diversos tipos de racismo — estrutural, institucional, ambiental e religioso — por meio de palestras em escolas, órgãos públicos e empresas privadas.

Outro avanço destacado foi a adesão de Manaus ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), em parceria com o Ministério da Igualdade Racial. “Ter o Governo Federal como principal aliado nos proporcionou uma dimensão de atividades nunca vistas em Manaus”.

A secretaria também tem se dedicado a tirar da invisibilidade movimentos históricos da cidade, como o hip-hop, que passou a integrar grandes eventos locais, a exemplo do festival Sou Manaus.

Entre os desafios, o subsecretário aponta a urgência de ampliar o letramento racial dentro da própria gestão pública e na sociedade. “O maior desafio será sempre inserir a educação antirracista. Sentimos isso ao dialogar com autoridades e perceber a ausência desse letramento em alguns, mas também o desejo de aprender”, declara.

Prioridades da pasta para 2025

No primeiro semestre de 2024, a Semuripir organizou encontros com lideranças negras de todo o Amazonas e trouxe a Manaus ativistas renomados como Baiano Villas Boas, e a carioca, Priscila Teodoro, fortalecendo a articulação local.

Para os próximos meses, a secretaria projeta ações ainda mais abrangentes com o apoio do Governo Federal. “Fazemos parte de uma adesão por meio do Ministério da Igualdade Racial que nunca existiu em outras gestões. Isso nos permitirá trabalhar com 16 órgãos ministeriais”, destacou Rocha.

Entre os projetos estão o Plano Nacional Juventude Negra Viva, focado na realidade da juventude negra em situação de vulnerabilidade, e o Rotas Negras, que promove o resgate histórico da comunidade afro-brasileira e o fortalecimento do afro-turismo.

Além disso, foi lançada a campanha Pratique Esporte e não Pratique Racismo, uma iniciativa que fortalece parcerias com federações esportivas e centros sociais. O subsecretário ainda pontua que a Semuripir vem mantendo diálogo constante com grandes entidades e embaixadas, buscando ampliar o alcance das políticas de igualdade racial na capital.

“Estamos tirando da invisibilidade movimentos históricos e construindo uma cidade mais justa. A meta para 2025 é consolidar essa política como permanente e estruturante na administração pública”, finalizou.

