Mulher é presa após beber e agredir filhos no interior do AM

Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (5), por lesão corporal e abandono de incapaz contra seus filhos, de 10, 11 e 16 anos, no bairro de Nazaré, em Barcelos, interior do Amazonas.

“A autora estava sob efeito de álcool quando agrediu os próprios filhos fisicamente, com tapas e puxões, causando lesões nas cabeças e nos rostos das vítimas”, disse o delegado Marcos Antônio Ramos, que informou que as diligências iniciaram quando a equipe policial foi informada sobre as agressões contra a vítima.