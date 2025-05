David Almeida e ministro das Cidades visitam obras do ‘Minha Casa, Minha Vida’ em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, liderou nesta segunda-feira (5), uma visita técnica às obras do programa Minha Casa, Minha Vida, na zona Oeste da capital. A ação contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho; dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz; e do secretário municipal de Habitação, Jesus Alves. A iniciativa marca um novo avanço na parceria entre a Prefeitura de Manaus e o governo federal para garantir moradia digna a famílias em situação de vulnerabilidade.

Fotos – Dhyeizo Lemos e Clóvis Miranda/Semcom

Entrega prevista para setembro

“Estamos construindo 576 unidades habitacionais com qualidade acima da média, com previsão de entrega para setembro. Esta é uma obra do Minha Casa, Minha Vida, faixa 1, mas com padrão de faixa 2. É dignidade que estamos proporcionando. Nossa meta é entregar 4.500 moradias por ano até 2028. Já temos 4.700 contratadas e estamos prontos para iniciar a nova etapa do programa. Essa entrega é para quem mais precisa: indígenas, pessoas em situação de rua e famílias atingidas por calamidades”, afirmou o prefeito David Almeida.

Fotos – Dhyeizo Lemos e Clóvis Miranda/Semcom

Projeto elogiado pelo governo federal

O ministro das Cidades, Jader Filho, elogiou a execução do programa em Manaus.

“Manaus tem um dos projetos mais bonitos do Minha Casa, Minha Vida que já visitei. É fruto do esforço do prefeito David e de toda a sua equipe. O governo federal está comprometido com ações estruturantes e preventivas. Só no ano passado, fizemos uma seleção de R$ 17 bilhões em obras de prevenção e vamos avançar com mais R$ 3,5 bilhões neste ano”, disse o ministro.

Senadores destacam protagonismo da capital

O senador Eduardo Braga ressaltou a importância da capital no novo ciclo do programa habitacional.

“Manaus é hoje uma das cidades mais avançadas na execução do Minha Casa, Minha Vida. Essa retomada só foi possível com o governo do presidente Lula e com a determinação do prefeito David Almeida”, afirmou. Ele também destacou a recuperação de obras paradas desde 2012 e a inscrição de mais de 4 mil novas unidades.

Fotos – Dhyeizo Lemos e Clóvis Miranda/Semcom

Omar Aziz reforçou a articulação política que viabilizou a visita ministerial.

“Essa parceria é resultado de muito diálogo. Nós ligamos para o presidente Lula e pedimos que o ministro estivesse aqui, e ele veio. David está aproveitando cada oportunidade para trazer investimentos para Manaus”, declarou.

Compromisso com políticas públicas de habitação

O secretário municipal de Habitação, Jesus Alves, destacou o trabalho da Semhaf.

“Estamos transformando políticas públicas em realizações concretas. A Semhaf está atuando com foco na regularização fundiária, melhoria de moradias e novos projetos de urbanização”, afirmou.

Durante a visita, a comitiva percorreu uma unidade decorada e o canteiro de obras onde está sendo construído o conjunto habitacional. O empreendimento integra o novo ciclo de investimentos habitacionais em Manaus e representa o compromisso da atual gestão com a redução do déficit habitacional e a promoção da justiça social.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Ministro das Cidades entrega 400 casas do Minha Casa, Minha Vida no Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱