Famílias chefiadas por mulheres recebem casa própria no Amazonas

Famílias chefiadas por mulheres recebem 400 casas no AM. Obra foi viabilizada com articulação de Eduardo Braga e apoio do governo Lula

Quatrocentas famílias de baixa renda, lideradas por mulheres em situação de vulnerabilidade social, receberam na manhã desta segunda-feira (5), em Presidente Figueiredo (a 90 quilômetros de Manaus), as chaves da casa própria. As moradias integram os conjuntos habitacionais Vale das Nascentes 2 e 3, do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), na modalidade “Entidades”.

A entrega das unidades contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, do prefeito Fernando Vieira e da representante da Caixa Econômica Federal, Jorineide Vasconcelos.

Associação viabilizou o projeto após anos de espera

As famílias beneficiadas integram a Associação Mulheres que Fazem, criada em 2009 e habilitada no programa MCMV. Após mais de uma década de espera, marcada por paralisações durante governos anteriores, a obra foi retomada no governo Lula e concluída com o apoio do senador Eduardo Braga, que presidiu a comissão mista do Congresso responsável por atualizar as regras do programa habitacional.

História de esperança e superação

Entre as novas moradoras está a costureira aposentada Joana Cavalcante, de 65 anos. Viúva, Joana perdeu o marido durante a espera pela casa. Ele atuou como operador de máquinas na obra do conjunto habitacional, mas faleceu antes de vê-la concluída.

“Meu marido morreu esperando, não conseguiu ver a nossa bela casa, mas deve estar comemorando no céu. Era o sonho dele morar aqui”, disse ela, emocionada.

Joana morava em casas alugadas ou em ramais distantes da cidade, enfrentando dificuldades para arcar com o custo de vida. Agora, realiza o sonho da casa própria.

Liderança feminina e resistência

Terezinha de Jesus, presidente da Associação Mulheres que Fazem, ressaltou a persistência das mulheres ao longo dos anos de espera. Ela lembrou dos obstáculos enfrentados, como a troca de construtora, ações judiciais e a paralisação do programa no governo anterior.

“Podemos afirmar que cada desafio que nós enfrentamos foi vencido. Com caráter, fé e compromisso da entidade e das autoridades, como o presidente Lula e o senador Eduardo Braga, nós conseguimos estar aqui”, declarou Terezinha.

Eduardo Braga destaca articulação e compromisso

Durante a cerimônia, o senador Eduardo Braga destacou a importância da retomada do Minha Casa, Minha Vida e agradeceu o empenho do governo federal.

“São 400 casas entregues hoje. Com a minha pequena contribuição em homenagem à fé dessas guerreiras, agradeço ao presidente Lula e a Deus em primeiro lugar, porque o sonho está se tornando realidade com a ajuda do Jader Filho”, afirmou Braga.

Ministro aponta retomada de obras paradas

Jader Filho, ministro das Cidades, destacou que o governo está retomando mais de 87 mil unidades habitacionais paradas no Brasil, incluindo o conjunto em Presidente Figueiredo.

“Estamos reconstruindo o MCMV graças também ao trabalho do senador Eduardo Braga, que foi presidente da comissão que fez a retomada do programa e tem sido um guerreiro pelo Amazonas”, disse o ministro.

Investimento social

As obras dos conjuntos Vale das Nascentes 2 e 3 receberam um investimento de R$ 34.798.865,75, via Fundo de Desenvolvimento Social, com foco na habitação popular e na valorização da mulher como protagonista da transformação social.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: PIM cresce 15,61% e fatura R$ 55,66 bilhões no 1º trimestre de 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱