Manaus avança para firmar parceria internacional com Colón, no Panamá

Manaus (AM) – A Câmara Municipal de Manaus deu mais um passo para consolidar a diplomacia entre cidades. Nesta segunda-feira (5), os vereadores deliberaram o Projeto de Lei nº 205/2025, que reconhece oficialmente a relação de cidades-irmãs entre Manaus e Colón, no Panamá. A proposta é de autoria do vereador João Carlos (Republicanos), presidente da Comissão de Turismo e Relações Internacionais.

A matéria agora segue para análise da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Segundo o autor, o projeto cria bases legais para parcerias estratégicas em diversas áreas, como economia, meio ambiente, cultura, esporte e ciência.

“Esse projeto simboliza uma nova fase de diálogo internacional para Manaus. Queremos ampliar parcerias e promover o crescimento da cidade por meio da diplomacia entre municípios”, destacou João Carlos.

Intercâmbio entre zonas francas

Colón abriga a segunda maior zona franca do mundo, localizada na entrada atlântica do Canal do Panamá. Já Manaus é referência nacional com sua Zona Franca, que impulsiona o desenvolvimento industrial na região amazônica.

A conexão entre as duas cidades pode abrir caminho para troca de experiências em comércio exterior, gestão pública e políticas de sustentabilidade.

O projeto também autoriza que, futuramente, o Executivo municipal possa firmar convênios e acordos com Colón, aprofundando a cooperação institucional. A relação prevê ainda iniciativas conjuntas nas áreas de turismo sustentável, inclusão social e inovação tecnológica.

A proposta segue em tramitação e será analisada pelas comissões permanentes antes de ser submetida à votação em plenário.

