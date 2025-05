Estampas de latas comemorativas homenageiam galeras de Caprichoso e Garantido

As galeras de Caprichoso e Garantido, nome dado aos torcedores que compõem um dos itens do Festival de Parintins, serão o destaque visual de uma edição comemorativa de latas lançada para a festa na Ilha Tupinambarana. A arte, assinada pelo parintinense Ronan Marinho, estampa os bois ao lado de quem vibra, canta e constrói o espetáculo nas arquibancadas do bumbódromo.

Torcedores ganham protagonismo nas ilustrações

As latas da Brahma destacam a presença da galera como força essencial para a celebração do boi-bumbá. Pela primeira vez, os torcedores aparecem retratados com destaque ao lado dos bois Caprichoso e Garantido, em ilustrações que exaltam o envolvimento do povo nas apresentações.

“A cada ano, as latas de Brahma se tornam mais do que uma homenagem. Elas são um símbolo de pertencimento, de amor por essa cultura que é uma das mais potentes do Brasil. É nossa forma de brindar com o público essa festa que transforma Parintins em pura magia”, disse Felipe Cerchiari, diretor da marca.

Festival de Parintins deve reunir mais de 120 mil pessoas

O lançamento aconteceu na segunda-feira (5), na Cervejaria da Amazônia, e reforça o reconhecimento da importância dos torcedores nas apresentações folclóricas. A expectativa para o Festival de Parintins 2025 é de receber mais de 120 mil turistas na Ilha Tupinambarana.

Além das latas comemorativas, o evento promete manter outras ações tradicionais. Uma delas é a celebração com o caminhão de cerveja entregue ao boi vencedor, em cortejo que segue do bumbódromo até o curral.

Galera: parte essencial do espetáculo

A arte das latas de 2025 reafirma o protagonismo da galera no festival, reconhecendo que é nas arquibancadas, com canto e emoção, que o espetáculo ganha força. O design presta uma homenagem a quem sustenta o brilho do evento ano após ano.

