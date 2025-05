Execuções na Compensa marcam fim da trégua entre CV e PCC

Crimes aconteceram em pontos diferentes do bairro e, até o momento, não há confirmação de relação entre os casos

Dois homens foram executados a tiros em um intervalo de menos de 30 minutos na tarde desta segunda-feira (5), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Os crimes aconteceram em pontos diferentes do bairro e, até o momento, não há confirmação de relação entre os casos.

As mortes ocorreram logo após o anúncio do fim da trégua entre as facções Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), que há tempos disputam o controle de áreas estratégicas da cidade.

A primeira vítima foi identificada como Frank Willys de Moura, de 24 anos, conhecido como “Coca”. Segundo testemunhas, ele correu por um beco antes de ser encurralado por criminosos em um campo de futebol, na rua Gilberto Mestrinho. No local, Frank foi atingido por ao menos nove disparos de arma de fogo.

Pouco depois, na rua Belo Horizonte, Rodrigo Monteiro foi morto com pelo menos 20 tiros em frente à loja de materiais de construção onde trabalhava. De acordo com relatos, dois homens usando balaclavas desceram de uma motocicleta e atiraram várias vezes contra a vítima antes de fugirem.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover os corpos. Os dois homicídios devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Até a última atualização desta reportagem, as motivações e autoria dos crimes ainda eram desconhecidas.

Trégua entre facções

A trégua entre as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), que havia diminuído a violência no Amazonas, foi rompida recentemente.

Esse fim da aliança trouxe de volta os confrontos entre os grupos, que disputam o controle do tráfico e outras atividades criminosas, resultando em uma escalada de violência.

As execuções recentes no bairro da Compensa refletem esse aumento da tensão entre as facções, que voltaram a intensificar seus ataques.

