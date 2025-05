Uma mulher desaparecida há mais de 60 anos em Wisconsin, nos Estados Unidos, foi encontrada “viva e bem”. A informação foi divulgada pelo gabinete do xerife do Condado de Sauk, na segunda-feira (5), uma semana após os investigadores concluírem o caso.

Audrey Jean Backeberg desapareceu quando tinha 20 anos, em 7 de julho de 1962. Em depoimento à polícia na época, a babá da família contou que ela e Audrey pegaram uma carona até Madison, capital do estado, onde entraram em um ônibus para Indianápolis, em Indiana. Depois, no entanto, a babá viu a jovem dobrar a esquina e se afastar do ponto de ônibus – última vez que foi vista.

Investigadores de Sauk disseram que “buscaram inúmeras pistas” tentando encontrar Audrey. As investigações duraram anos e, após fracassarem, o caso foi arquivado.

Investigação

No início deste ano, um detetive foi designado para fazer uma revisão do caso, como parte de uma revisão contínua de casos arquivados. O investigador estudou as evidências, entrevistou testemunhas e “descobriu novas pistas”, levando à localização de Audrey. Segundo o detetive, o desaparecimento foi por opção de Audrey, que hoje vive fora do estado de Wisconsin.

“O Gabinete do Xerife agora pode informar que Audrey Backeberg está viva e bem, e atualmente reside fora do Estado. Uma investigação mais aprofundada revelou que o desaparecimento da Sra. Backeberg foi por sua própria escolha e não o resultado de qualquer atividade criminosa ou crime”, disse.

