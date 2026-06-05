Preservação

Estado reúne projetos de bioeconomia, energia limpa, preservação florestal e infraestrutura sustentável implementados nos últimos anos.

Publicado em 05 de junho de 2026

Por EM TEMPO

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No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira (5), o União Brasil Amazonas destacou projetos voltados à preservação ambiental, à bioeconomia, à transição energética e à infraestrutura sustentável desenvolvidos no estado nos últimos anos.

As iniciativas começaram durante a gestão do ex-governador Wilson Lima e continuam em andamento na administração do governador Roberto Cidade. Além disso, os projetos buscam fortalecer a conservação da floresta, reduzir emissões de carbono e ampliar oportunidades de desenvolvimento sustentável.

Projeto REDD+ prevê R$ 590 milhões para conservação

Entre os principais projetos está o contrato de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) do Parque Estadual Sucunduri, em Apuí.

A iniciativa tem potencial para movimentar cerca de R$ 590 milhões ao longo de 30 anos. Os recursos deverão financiar ações de conservação ambiental, manejo sustentável e apoio às comunidades tradicionais da região.

Segundo Wilson Lima, os investimentos mostram que desenvolvimento econômico e preservação ambiental podem caminhar juntos.

Plano de Bioeconomia envolve os 62 municípios

Além disso, o Amazonas estruturou o Plano Estadual de Bioeconomia com a participação dos 62 municípios.

O documento estabelece diretrizes para fortalecer cadeias produtivas sustentáveis, incentivar o uso responsável da biodiversidade e gerar novas oportunidades econômicas ligadas à floresta em pé.

Com isso, o estado pretende ampliar sua atuação em áreas ligadas ao desenvolvimento sustentável.

Interior recebe projetos de energia limpa

Ao mesmo tempo, a Política Estadual de Transição Energética (Peten) busca reduzir a dependência do diesel em comunidades isoladas.

O plano prevê cortar pela metade o consumo do combustível utilizado na geração de energia e ampliar o acesso à energia limpa no interior até 2030.

Segundo Roberto Cidade, os projetos avançam com foco no planejamento e na responsabilidade ambiental.

Programa transforma plástico reciclado em moradias

Na área habitacional, o programa Amazonas ECOLar utiliza resíduos plásticos reciclados na construção de casas populares.

O projeto-piloto prevê a entrega de 16 moradias para famílias que vivem em áreas de risco no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus.

Além disso, as casas utilizam blocos produzidos a partir de plástico reciclado, transformando resíduos em matéria-prima para habitação.

Amazonas alcança iluminação pública sustentável

Outro destaque é o programa Ilumina+, que tornou o Amazonas o primeiro estado do país a alcançar iluminação pública 100% sustentável.

Segundo o engenheiro civil Marcellus Campêlo, os investimentos em infraestrutura, saneamento, recuperação ambiental e eficiência energética ajudam a reduzir impactos climáticos e melhorar a qualidade de vida da população.

Ciência apoia políticas ambientais

Além das ações em campo, o estado ampliou investimentos em pesquisa científica e inovação.

Entre 2019 e 2025, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) destinou cerca de R$ 900 milhões para mais de 20 mil projetos.

Desse total, 108 pesquisas abordaram temas ligados às mudanças climáticas, biodiversidade e inovação social.

Por fim, o Amazonas concluiu seu primeiro Inventário de Emissões Atmosféricas. O estudo servirá de base para futuras políticas de redução dos gases de efeito estufa e enfrentamento das mudanças climáticas.

Divulgação

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