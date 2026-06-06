MISTÉRIO

Funcionários encontraram José Patrik Machado sem vida no quarto horas após a saída dos acompanhantes; polícia investiga o caso.

O ator José Patrik Machado, de 32 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (5) em um motel no Jardim Paulista, em Campo Grande. Segundo a polícia, ele entrou no estabelecimento acompanhado de dois homens, que deixaram o local horas antes de funcionários encontrarem o corpo no quarto.

Funcionários acionaram a Polícia Militar por volta de 0h29 após perceberem que o ator não respondia aos contatos feitos pelo interfone.

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De acordo com o Samu, José Patrik já apresentava rigidez cadavérica quando a equipe chegou ao motel. Com isso, a Polícia Civil e a Perícia Criminal isolaram a área para iniciar os trabalhos de investigação.

A recepcionista informou que os acompanhantes saíram do motel enquanto o ator permaneceu sozinho no quarto. Em um primeiro contato por interfone, ele confirmou que continuaria utilizando o espaço. No entanto, minutos depois, não respondeu a uma nova ligação.

Diante da falta de retorno, funcionários foram até o quarto e encontraram José Patrik caído no chão, sem sinais vitais.

A perícia confirmou a identidade da vítima por meio de um documento encontrado próximo ao corpo e apreendeu o celular do ator para análise.

Segundo avaliação preliminar do médico do Samu, a causa provável da morte foi uma overdose. Ainda assim, os exames periciais devem confirmar oficialmente o motivo do óbito.

A Polícia Civil registrou o caso como morte decorrente de fato atípico e apura as circunstâncias da morte.

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