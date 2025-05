Pai é preso por torturar filho de 7 anos em Manaus

Crime ocorreu em 2021 no bairro Crespo; condenado foi preso no Jorge Teixeira.

Um homem de 49 anos foi preso, nesta terça-feira (5), por condenação definitiva pelo crime de tortura contra o próprio filho, que tinha apenas 7 anos na época da agressão. O caso aconteceu no dia 24 de janeiro de 2021, no bairro Crespo, zona Sul de Manaus.

A equipe do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriu o mandado de prisão após monitoramento do paradeiro do condenado. Ele foi capturado na rua Gergelim, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

Crime foi denunciado à PM e investigado pela Depca

Segundo o delegado Marcos Arruda, titular do 11° DIP, os policiais tomaram conhecimento do caso após a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) receber uma denúncia de possível espancamento.

“O autor foi preso em flagrante, e o caso foi investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O inquérito policial foi entregue e encaminhado à Justiça, resultando na condenação do homem a 3 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado”, explicou o delegado.

Condenado será apresentado à Justiça

Após a prisão, o homem será encaminhado para audiência de custódia. Ele permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

