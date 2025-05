Conclave começa nesta quarta para escolher novo líder da Igreja Católica

O processo de escolha do sucessor do Papa Francisco – falecido no dia 21 de abril – começa nesta quarta-feira (7). Ao todo, 133 cardeais de 70 países participam da votação secreta, conhecida como conclave, que acontece na Capela Sistina, localizada no Vaticano.

São necessários pelo menos dois terços dos votos (89) para eleger o novo líder da Igreja Católica. No primeiro dia, apenas uma rodada de votação é realizada; depois, os cardeais votam duas vezes pela manhã e duas à tarde. Caso os clérigos tenham dificuldade para chegar a um consenso após três dias seguidos, a votação é suspensa por um dia, para uma pausa de oração e debate livre.

O processo pode se repetir outras vezes se os cardeais não conseguirem eleger um novo papa por sete votações consecutivas. Já caso não cheguem a um consenso após 24 votações, os clérigos podem decidir por maioria absoluta como proceder. O papa pode, então, ser eleito por maioria simples.

A chaminé é um dos principais símbolos do processo. Ao final de cada votação, as cédulas são queimadas com um produto químico que produz ou fumaça preta – indicando que não houve consenso entre os cardeais – ou fumaça branca – confirmando a escolha de um novo papa. O resultado da primeira e única votação de hoje está marcada para sair às 14h (horário de Brasília).

Confira o cronograma inicial

Quarta-feira (7):

5h (horário de Brasília) – Missa “pro eligendo Pontifice”, na Basílica de São Pedro

10h45 (horário de Brasília) – cardeais sairão da Casa Santa Marta rumo ao Palácio Apostólico para o início do conclave

11h30 (horário de Brasília) – Entrada na Capela Sistina, realização dos juramentos, discurso seguido de abertura para possíveis perguntas e início da votação

14h (horário de Brasília) – Primeira fumaça a sair da chaminé da capela Sistina

Quinta-feira (8):

5h30 (horário de Brasília) – Fim da primeira votação; só haverá fumaça se o papa for eleito

7h00 (horário de Brasília) – Fim da segunda votação, caso não haja consenso, a fumaça preta sairá da chaminé

12h30 (horário de Brasília) – Fim da terceira votação, só haverá fumaça se o papa for eleito

14h00 (horário de Brasília) – Fim de mais uma votação, caso não haja consenso, a fumaça preta sairá da chaminé

A expectativa é que a votação dure de dois a três dias, segundo cardeais que participam da eleição. Os conclaves que elegeram Francisco, em 2013, e Bento XVI, em 2005, por exemplo, foram concluídos em apenas dois dias. Até a decisão, os cardeais permanecem em isolamento no Vaticano.

São apontados como possíveis sucessores de Francisco o cardeal italiano Pietro Parolin, que foi secretário de Estado do Vaticano e principal conselheiro do antigo pontífice, o cardeal filipino Luis Antonio Gokim Tagle e o cardeal congolês Fridolin Ambongo Besungu. O húngaro Peter Erdo, o italiano Angelo Scola e o brasileiro Dom Sérgio da Rocha também são listados como favoritos.

Habemus papam

Ao ser eleito, último da ordem dos Cardeais diáconos convoca o mestre das Celebrações Litúrgicas e o secretário do Colégio Cardinalício. Ao recém-eleito será questionado em latim: “Aceita a sua eleição canônica como Sumo Pontífice?”. Em caso afirmativo, será perguntado, também em latim, “Como quer ser chamado?” – momento em que o clérigo escolhe seu nome pontifício.

No final do Conclave, o novo Pontífice se retira para a “Sala das Lágrimas”, ou seja, a sacristia da Capela Sistina, onde vestirá pela primeira vez os paramentos papais, com os quais se apresentará à multidão de fiéis na Praça São Pedro. Após a oração e homenagem dos cardeais, o conclave é oficialmente encerrado. Em seguida, o anúncio da eleição, o Habemus papam e a aparição do novo papa.

