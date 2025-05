Auxílio Estadual do AM é antecipado em homenagem ao Dia das Mães

Auxilio Estadual do AM

Manaus (AM) – Em gesto simbólico pelo Dia das Mães, o governador Wilson Lima anunciou a antecipação do pagamento do Auxílio Estadual do Amazonas.

A parcela de maio, liberada já nesta sexta-feira (9), garantrá respiro financeiro para mais de 300 mil famílias às vésperas da data comemorativa.

“Estamos antecipando o Auxílio para que as mães possam celebrar com os filhos, com dignidade e comida na mesa. Um ótimo Dia das Mães a todos vocês”, declarou o governador.

R$ 150 que valem mais em tempos difíceis

O programa prioriza como beneficiárias, mulheres que são chefes de família, pois representam 90% do total de beneficiários. Atualmente, dos mais de 300 mil cadastrados, mais de 271 mil são de famílias chefiadas por mulheres.

O programa, coordenado pela Secretaria de Assistência Social (Seas) e pelo Fundo de Promoção Social (FPS), recebe cobertura em todo o estado: 158 mil famílias na capital e 142 mil no interior.

Criado em 2021, o Auxílio Estadual busca romper o ciclo da pobreza com medidas emergenciais e estruturantes. A antecipação do pagamento, neste caso, tem o peso simbólico de reconhecer o papel central das mães que sustentam seus lares sozinhas — muitas vezes, com quase nada.

Apoio vai além do dinheiro

Mais do que o valor em si, as famílias atendidas também recebem suporte psicológico e social, por meio do projeto Psico + Social.

A ação promove escuta qualificada e encaminhamentos para outras políticas públicas, como saúde, educação e qualificação profissional.

