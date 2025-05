‘Dívida Zero’ oferece descontos em impostos municipais até 30 de maio

Descontos de até 100% em juros e multas, com parcelamento facilitado. Adesão totalmente digital pelo portal Manaus Atende.

A Prefeitura de Manaus alerta que o prazo para adesão ao programa “Dívida Zero 2025” termina no dia 30 de maio. A iniciativa oferece a contribuintes a oportunidade de regularizar débitos municipais com descontos de até 100% em juros e multas, além de permitir parcelamento em até 60 vezes.

“Estamos concedendo 100% de desconto nos juros e multas e oferecendo parcelamento em até 60 meses. Você não precisa nem sair de casa. Basta acessar o portal Manaus Atende e fazer sua regularização”, afirmou o prefeito David Almeida.

Podem ser negociados débitos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), ISSRF (Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte), MIF (Multa por Infração Fiscal), TVF (Taxa de Verificação Fiscal) e TL (Taxa de Licença), referentes a exercícios até 2024. Dívidas já ajuizadas também entram nas condições especiais do programa.

Os descontos seguem a seguinte escala:

À vista: 100% de desconto em juros e multas

De 2 a 12 parcelas: 90%

De 13 a 24 parcelas: 80%

De 25 a 36 parcelas: 70%

De 37 a 60 parcelas: 60%

A adesão é 100% digital e pode ser feita pelo portal Manaus Atende. No caso de parcelamentos, especialmente por pessoas jurídicas, é necessário realizar um breve cadastro eletrônico e apresentar documentação de representação legal.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone 156, WhatsApp (92) 3672-1600 ou pelo chat da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef).

