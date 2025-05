Pai infarta e morre ao descobrir que filho morreu em acidente

Pai teve uma parada cardiorrespiratória ao saber da morte do filho

Um homem, de 61 anos, morreu, na segunda-feira (5), após sofrer parada cardiorrespiratória ao ser informado sobre a morte do filho em um grave acidente, na BR-414, em Cocalzinho de Goiás.

Vilmar de Vasconcelos Silva, conhecido como Toca do Cartório, era pai de Tales Matias Vasconcelos, de 32, que morreu após o veículo em que estava bater de frente com uma carreta na altura do Km 356 da rodovia.

O corpo da vítima ficou preso às ferragens. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Goiás, que aguarda o laudo técnico realizado pela perícia no local.

Tragédia familiar

Após a confirmação da morte de Tales, a família da vítima foi informada do acidente. Neste momento, ao saber que o filho tinha falecido, o pai passou mal e teve uma parada cardíaca fulminante. O homem morreu algumas horas após o filho, em Barro Alto (GO).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes da Concessionária Ecovias do Araguaia e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência. A pista ficou interditada nos dois sentidos devido aos destroços de peças espalhados. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

Ainda de acordo com a corporação, a violência do impacto deixou o carro completamente destruído.

Em nota, a Prefeitura de Barro Alto lamentou as perdas. “A Prefeitura de Barro Alto lamenta, com profundo pesar, o falecimento dos empresários Tales Vasconcelos, vítima de acidente de trânsito, e de seu pai, Vilmar de Vasconcelos Silva, por infarto. Em respeito à memória de ambos, foi decretado luto oficial de três dias no município. […] Nossos sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos”, disse a administração.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Idoso infarta e morre dentro da própria casa durante assalto

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱