MP investiga condições precárias de escola na zona rural de Tapauá

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou Inquérito Civil, nesta terça-feira (6), para apurar irregularidades estruturais na escola localizada na Comunidade Redenção, zona rural do município de Tapauá (a 448 quilômetros de Manaus). A investigação busca verificar possíveis condições precárias de funcionamento, que podem representar risco à integridade física e ao direito à educação de crianças e adolescentes.

A instauração do inquérito foi formalizada por meio da Portaria nº 2025/0000074844.01PROM_TAP, assinada pelo promotor de Justiça Bruno Batista da Silva, no dia 30 de abril. O procedimento decorre da conversão do Procedimento Preparatório nº 183.2023.000047, diante do encerramento do prazo previsto na Resolução nº 006/2015 do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) para sua tramitação.

Estrutura deficiente

Na portaria, o promotor destaca que o direito à educação deve ser garantido com qualidade, continuidade e segurança, vedando o uso de instalações inadequadas, que possam expor estudantes e professores a choques elétricos, quedas ou desabamentos. Tais condições, segundo o documento, causam prejuízos irreparáveis ao processo de aprendizagem e violam direitos assegurados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A investigação considera ainda que a educação é um direito fundamental e deve ser oferecida com condições salubres, dignas e sem periculosidade — especialmente no caso de crianças e adolescentes, que têm prioridade absoluta na formulação e execução de políticas públicas.

Secretaria de Educação será notificada

Como parte da apuração, o MPAM determinou o envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação de Tapauá, solicitando, no prazo de 10 dias úteis, informações detalhadas sobre:

Número de alunos matriculados na escola;

na escola; Turmas ofertadas ;

; Estrutura física do prédio escolar , incluindo: Número de salas de aula; Existência de secretaria ou órgão administrativo; Cozinha para preparo da merenda; Banheiros e bebedouros; Despensa para armazenamento de alimentos;

, incluindo: Registros fotográficos das instalações.

Além disso, foi solicitado levantamento no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para verificar a regularidade cadastral da unidade escolar e reunir informações oficiais.

Compromisso com a comunidade

A servidora Edjose Almeida Franco foi designada para secretariar o processo, que seguirá em tramitação até que sejam adotadas todas as medidas cabíveis. O MP reforça que a atuação visa garantir o direito constitucional à educação em ambientes seguros e adequados, principalmente em regiões de difícil acesso como a zona rural de Tapauá.

A equipe de reportagem do Em Tempo tentou contato com a prefeitura, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

