Gracyanne Barbosa adota bebê reborn: ‘Meu sonho’

Influencer Fitness Gracyanne Barbosa publicou uma foto do filho Benício

A musa fitness Gracyanne Barbosa anunciou a adoção de um bebê reborn pelo Instagram e publicou uma foto de Benício. Apesar de afirmar que achou estranho no início, a ex-BBB se disse feliz e se declarou a ele.

“Como já disse anteriormente, meu sonho é ter um filho. Podem me julgar, no começo eu achei estranho. Mas Benício me trouxe felicidade. Te amo, Bê”, disse Gracyanne.

Nos comentários da publicação, entretanto, muitas pessoas criticaram a ex-BBB. “Tá certa! Errado foi o psiquiatra que deu alta”, disse uma pessoa. “Depois da pandemia , ninguém ficou bem mentalmente”, brincou outro. “Adota um de verdade, tanta criança esperando um lar, uma mãe”, aconselhou mais um.

(*) Com informações do Metrópoles

