Caixa libera saque do FGTS por calamidade para Guajará

A Caixa Econômica Federal liberou, a partir desta quinta-feira (8), o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade para os trabalhadores do município de Guajará, no Amazonas. A medida foi adotada em decorrência das enchentes que atingiram a cidade e pode ser solicitada diretamente pelo aplicativo FGTS, de forma digital.

Quem tem direito ao saque

Os trabalhadores que tiverem saldo na conta do FGTS e que não tenham realizado retirada por calamidade nos últimos 12 meses podem pedir o benefício. O valor máximo para saque é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível.

O prazo para solicitação vai até 5 de agosto de 2025, conforme os endereços identificados pela Defesa Civil Municipal.

Como fazer o pedido pelo aplicativo

A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo Aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS. Veja o passo a passo:

Acesse o app e faça login com seus dados; Vá até “Saques” e selecione “Solicitar saque”; Escolha a opção “Calamidade pública” e informe o município (Guajará/AM); Envie os documentos exigidos; Indique a conta para receber o valor — pode ser conta da Caixa (inclusive CAIXA Tem) ou de outro banco.

Documentação exigida

Documento de identidade com foto (RG, CNH ou passaporte);

Selfie segurando o documento de identidade ;

; Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade (conta de luz, água, internet, etc.);

Caso não tenha comprovante, pode apresentar declaração da prefeitura ou uma autodeclaração com dados pessoais e endereço completo, que será verificada pela Caixa;

Se o comprovante estiver em nome do cônjuge ou companheiro(a), é necessário enviar Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável.

Atendimento 100% digital

Todo o processo é feito pelo celular, sem necessidade de comparecimento a uma agência. A Caixa reforça que não há cobrança de taxa para o crédito do valor, mesmo em contas de outros bancos.

