David Almeida anuncia inauguração do segundo Núcleo da Guarda Municipal em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta quarta-feira (5), a entrega do segundo Núcleo Operacional da Guarda Municipal. A inauguração está marcada para a próxima terça-feira, 13 de maio, na avenida Ramos Ferreira, bairro Aparecida, zona Sul da capital.

A nova estrutura integra o plano de descentralização da segurança pública municipal e amplia a presença de agentes nas ruas, com atuação 24 horas por dia.

“É o segundo núcleo que a gente vai entregar na próxima terça-feira. Ele vai atender toda a região central da cidade e faz parte de um total de seis que vamos inaugurar até agosto. A base Leste será na próxima, ainda em julho”, afirmou David Almeida, durante visita à nova unidade, que passa pelos ajustes finais.

Reforço no patrulhamento e descentralização da segurança

O núcleo da Ramos Ferreira será inaugurado menos de 40 dias após a entrega da base da Ponta Negra. As novas unidades integram a estratégia de transformar a Guarda Municipal, que antes se limitava à vigilância patrimonial, em uma força de patrulhamento ostensivo, com presença em todas as zonas da cidade.

Reestruturação da Guarda Municipal avança em Manaus

A descentralização faz parte de um plano iniciado em 2022. Desde então, a prefeitura realizou concurso público, ampliou o efetivo de 50 para 276 agentes, adquiriu novas viaturas e armamentos e começou a instalar bases fixas operacionais em diferentes regiões. A meta é alcançar 1.500 guardas até 2027.

A nova base contará com sala de monitoramento, estrutura administrativa, alojamentos e paisagismo urbano. A área externa será transformada por Edinho Mendes, gari-paisagista que atua na revitalização de espaços públicos de Manaus.

Novas entregas previstas ainda em julho

“Estamos levando a segurança pública municipal para todos os cantos de Manaus com trabalho, planejamento e execução. Não é promessa, é entrega real”, reforçou David Almeida.

A próxima base será inaugurada na zona Leste até o fim de julho. Depois, a prefeitura entregará novas unidades na zona Norte e no Terminal 7. Cada uma fortalece a presença da Guarda Municipal nos bairros e amplia a proteção aos cidadãos.

