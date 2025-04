David Almeida destaca avanços em Manaus nos 100 dias de gestão do segundo mandato

O prefeito de Manaus, David Almeida, celebrou, nesta quinta-feira (10), os 100 primeiros dias do segundo mandato com um marco histórico de realizações. Em pouco mais de três meses, a gestão municipal apresentou resultados concretos e transformadores, consolidando um modelo de administração que envolve planejamento, agilidade e compromisso com as pessoas. As entregas contemplam os sete eixos estratégicos de gestão e refletem uma cidade em movimento, que avança com responsabilidade e visão de futuro.

Saúde pública com foco em eficiência e humanização

Dois novos postos de saúde foram inaugurados nos bairros São José e Compensa, reforçando o atendimento com 19 ambulâncias para o Samu. A entrega de 497 celulares aos agentes comunitários, incluindo 101 para a zona rural, garantiu maior alcance e eficiência nos serviços de saúde.

Educação estruturada e com mais inclusão

Mais de 400 escolas passaram por vistorias pelo programa “Semed em Movimento”. A rede recebeu três novas salas de recursos para alunos com deficiência e alimentos da agricultura familiar fortaleceram a merenda. A Emee André Vidal de Araújo implantou horta e pomar.

Mobilidade urbana e infraestrutura em expansão

A cidade recebeu 62 novos ônibus e oito grandes intervenções viárias. As melhorias ajudaram a reduzir em 30% as mortes no trânsito. Além disso, a prefeitura recuperou mais de 450 ruas, limpou mais de 2 mil bueiros e entregou seis espaços esportivos.

Desenvolvimento sustentável e apoio ao empreendedor

A gestão inaugurou a Casa de Farinha no ramal do Brasileirinho, lançou o Plano Municipal de Arborização e certificou 200 empreendedores com o programa “Salto Aceleradora”. Manaus se candidatou ao Selo Cidade Criativa da Gastronomia da Unesco.

Incentivo à cultura local

Com investimentos de mais de R$ 1 milhão, a gestão apoiou escolas de samba, blocos, bandas e lançou iniciativas como o “Cine Aldeia” e o Cadastro Único dos Artistas. O Mirante Lúcia Almeida virou um polo cultural da cidade.

Inclusão social e cidadania ativa

A prefeitura inaugurou o Cras União e o restaurante Prato do Povo da Panair, além de reformar 30 moradias. Mil famílias receberam títulos definitivos. Ações voltadas para comunidades indígenas e moradores em situação de vulnerabilidade seguem em curso.

Limpeza urbana e preservação ambiental

Com a eliminação de 200 lixeiras irregulares, dragagem de igarapés e o fortalecimento da coleta agendada, a cidade avançou em cuidados ambientais e limpeza urbana.

Segurança pública com mais presença nas ruas

A nomeação de 226 novos guardas municipais reforçou a segurança, assim como a transferência do Núcleo Operacional da Guarda para a Ponta Negra. Houve também investimento em capacitação com foco em armamento e defesa pessoal.

Gestão digital e valorização do servidor

Ferramentas como o aplicativo “Manaus Atende Digital” e o “Alvará da Construção Civil Mais Fácil” digitalizaram serviços. Servidores tiveram recomposição salarial e unificação das bases de dados.

