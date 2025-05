Adolescente é apreendido com drogas escondidas em cereais e chocolate no AM

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com o tráfico de drogas escondidas em caias de cereais e chocolates. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (6), no município de Lábrea, distante 702 quilômetros de Manaus.

Drogas chegariam escondidas em ônibus vindo de Rondônia

Por volta das 10h15, uma equipe da PM recebeu denúncia anônima, via linha direta, sobre uma encomenda com drogas que estaria chegando à cidade em um ônibus de uma empresa privada, vindo de Porto Velho (RO). A informação indicava que os entorpecentes estariam escondidos dentro de uma cesta básica.

Polícia intercepta encomenda e realiza vigilância no local

Em diligências no terminal rodoviário de Lábrea, os policiais identificaram a encomenda suspeita com o apoio do responsável pelo setor. Após confirmarem a carga, os PMs iniciaram uma campanha — termo usado para vigilância discreta — com o objetivo de flagrar e identificar quem realizaria a retirada do material.

Jovem é flagrado tentando retirar cesta com entorpecentes

Durante a ação, um adolescente chegou ao terminal em uma motocicleta Honda CG 160 vermelha. Ele apresentou o comprovante de retirada da cesta básica. Após vistoria no conteúdo da cesta, os policiais encontraram 22 porções de maconha, um tablete de cocaína e uma porção de oxi escondidos dentro de caixas de cereais e achocolatado.

O adolescente foi encaminhado à 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea, junto com o material apreendido.

Polícia reforça canal de denúncias

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer atividade criminosa pelos números 181 (disque-denúncia) ou 190 (emergência). A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

