BID acompanha obras do Prosamin+ e novo projeto de saneamento rural

Manaus (AM) – Missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está em Manaus para acompanhar as obras do programa Prosamin+ e alinhar os próximos passos do projeto piloto de saneamento rural no Amazonas.

Reunião define ações para comunidade de Presidente Figueiredo

A agenda começou nesta quarta-feira (7), com reunião na sede da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). O foco foi o plano de ação para levar saneamento à comunidade Boa União do Rumo Certo, localizada no município de Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros de Manaus.

O projeto será realizado com apoio técnico da Funasa, coordenação do Instituto Mamirauá e supervisão do Governo do Amazonas, por meio da Sedurb e UGPE. Ele integra o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), que já atua em outros estados do Brasil.

Visitas técnicas do BID às obras em Manaus

Nesta quinta-feira (8), a equipe do BID visita obras do Prosamin+ em três conjuntos habitacionais: Sharp, na zona leste; Manaus 2000 e Habitacional Maués, ambos na zona sul da capital.

As ações fazem parte da estratégia do governo estadual para ampliar o acesso à moradia digna e ao saneamento básico nas zonas urbana e rural.

Projeto visa reaproveitamento da água e gestão de resíduos

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marcellus Campêlo, o projeto piloto levará soluções completas à comunidade selecionada, com esgotamento sanitário, coleta adequada de resíduos sólidos e reaproveitamento da água da chuva.

“Essa iniciativa reforça o compromisso do governador Wilson Lima com a melhoria da qualidade de vida no interior, em parceria com instituições internacionais”, afirmou Campêlo.

Mapeamento e metas do projeto rural

A primeira etapa do projeto, conduzida pelo Instituto Mamirauá, realizou um diagnóstico participativo das condições sanitárias das comunidades rurais. Boa União, escolhida por apresentar maior vulnerabilidade, também conta com possibilidade de replicação da solução.

O projeto tem três objetivos principais:

● Resolver os desafios locais de saneamento

Aplicando soluções técnicas e sustentáveis para a realidade rural da comunidade.

● Facilitar a expansão do saneamento rural

Criando um modelo replicável para outras localidades do interior do Amazonas.

● Fortalecer a gestão municipal

Capacitando os municípios a assumirem e expandirem as soluções implantadas.

Primeira experiência com apoio do BID na região Norte

Essa será a primeira experiência do PNSR no Norte do país com suporte direto do BID. O modelo segue exemplos já aplicados em estados como Piauí, Bahia e Distrito Federal.

( * ) Com informações da assessoria (GC)

