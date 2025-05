Estudante é atropelada após descer de ônibus em Manaus

Manaus (AM) – Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma estudante foi atropelada por um carro logo após descer de um ônibus do transporte público na Zona Norte de Manaus.

O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (7), por volta das 17h50, na avenida Comendador José Cruz, no bairro Lago Azul.

Nas imagens, é possível ver a jovem descendo do ônibus e, sem olhar para os lados, aparentemente com pressa, atravessando a via. Um veículo modelo gol, que seguia pela avenida, não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo a estudante. Com o impacto, a jovem foi lançada ao meio da rua e caiu desorientada.

Populares que passavam pelo local rapidamente se aproximaram para ajudá-la a se levantar. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para uma unidade hospitalar.

O caso reforça o alerta sobre os perigos de travessias imprudentes e a necessidade de atenção redobrada no trânsito da capital amazonense, considerado um dos mais caóticos do país.

