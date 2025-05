Criança morre atropelada por ônibus escolar no interior do AM

Santa Isabel do Rio Negro (AM) – Uma criança de 9 anos morreu após ser atropelada por um ônibus escolar na tarde desta quarta-feira (7), em Santa Isabel do Rio Negro, a 630 quilômetros de Manaus.

O veículo, operado por uma empresa terceirizada contratada pela prefeitura, passou por cima da aluna com a roda traseira, segundo informações preliminares.

Após o atropelamento, moradores socorreram a vítima e a levaram ao hospital da cidade, mas ela não resistiu aos ferimentos. O motorista foi detido e deverá prestar depoimento sobre as circunstâncias do acidente.

As autoridades locais investigam como ocorreu a falha no embarque ou desembarque da criança, que resultou na tragédia.

