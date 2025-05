Vacinação contra gripe no AM tem baixa adesão e termina em 31 de julho

Com apenas 61,5% de cobertura, vacinação contra a gripe no AM segue até 31 de julho para toda a população a partir de 6 meses

A campanha de vacinação contra a influenza (gripe) no Amazonas atingiu apenas 61,5% do público-alvo até esta semana, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP). A cobertura ainda está abaixo da meta, e o prazo final para tomar a dose vai até o dia 31 de julho.

A campanha está aberta para toda a população a partir dos 6 meses de idade, embora o índice de 61,5% considere apenas os grupos prioritários: crianças, idosos, gestantes e povos indígenas vivendo em terras indígenas.

Desde o início da campanha, em setembro de 2024, já foram aplicadas 1,3 milhão de doses. A vacinação no Amazonas ocorre em período diferente do restante do país devido à sazonalidade dos vírus respiratórios na região, que se estende até maio.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, reforça a importância da imunização. “A vacinação é uma das estratégias mais eficazes de saúde pública para a proteção individual e coletiva”, afirmou.

A gerente de imunização da FVS-RCP, Angela Desirée, também faz um apelo à população: “O Amazonas continua trabalhando a campanha de vacinação contra a influenza. Por isso, procurem uma unidade de saúde mais próxima para tomar a sua dose”.

Doença pode agravar quadros de saúde

A influenza é uma doença infecciosa, com sintomas como febre, calafrios, dor muscular, secreção nasal e mal-estar. Em casos mais graves, pode levar a internações e até à morte. A vacinação é a forma mais eficaz de evitar complicações.

Unidades de saúde em todo o estado seguem aplicando a vacina até o fim de julho.

