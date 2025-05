Papa Leão XIV: Lula saúda novo pontífice e defende justiça social

Primeiro papa norte-americano recebe apoio do governo brasileiro nas redes sociais

O governo brasileiro saudou nesta quarta-feira (8) a escolha do novo líder da Igreja Católica, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 67 anos. Ele assumirá como o 267º pontífice, adotando o nome Leão XIV, tornando-se o primeiro papa norte-americano da história.

Mensagem oficial destaca justiça social e combate à pobreza

Por meio de uma publicação nas redes sociais, compartilhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governo destacou valores de justiça e inclusão como prioridades para o novo pontificado.

“Habemus um novo Papa! Que ele seja guia de justiça social e promotor da paz, da redução da pobreza, do combate à fome e de um mundo mais humano. Por aqui seguimos trabalhando todos os dias para que esses objetivos também se realizem no Brasil. Habemus esperança, Habemus compromisso!”, escreveu.

A mensagem reforça o alinhamento do governo brasileiro com temas como paz, justiça social e combate à fome. Os valores também apareceriam nos discursos do papa anterior, Francisco.

Anúncio de Leão XIV

A apresentação oficial do novo papa ocorreu por volta das 14h10 (horário de Brasília), na Sacada da Sala da Bênção, localizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O cardeal Dominique Mamberti, primeiro dos cardeais diáconos, realizou o anúncio com a tradicional frase em latim “Habemus Papam”.

Cerca de uma hora antes do anúncio, a tradicional fumaça branca foi expelida, indicando que o conclave havia escolhido o novo pontífice.

