Amazonas entrega kits para bebês e cestas a grávidas em Parintins

Ação do Governo do Amazonas também beneficiou cadeirantes com novas cadeiras de rodas

O Governo do Amazonas entregou, nesta quinta-feira (05/08), 150 kits de enxoval para bebês e 150 cestas de alimentos a gestantes em situação de vulnerabilidade social no município de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), com recursos do Fundo de Promoção Social (FPS).

Cada kit inclui: uma bolsa personalizada, fita adesiva para fralda de tecido, calças tipo enxuta e mijão (tamanho G), quatro conjuntos de roupa para bebê (tamanho G), seis cueiros, 20 fraldas de tecido (brancas e estampadas), quatro pares de meias, saboneteira, quatro sabonetes de 75g e duas pomadas para assaduras (90g). Os itens são montados conforme o gênero do bebê.

A ação busca atender mulheres que não têm condições financeiras para preparar o enxoval. Esta é a segunda entrega realizada pela Sejusc no interior do estado em uma semana. Antes de Parintins, a secretaria esteve em Barcelos promovendo ações semelhantes.

Durante a visita a Parintins, a Sejusc também promoveu palestras no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Deputado Gláucio Gonçalves. Os temas abordaram direitos humanos, prevenção à violência contra crianças, adolescentes e idosos, além de saúde mental e prevenção ao suicídio.

A secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa, participou da ação e destacou o compromisso do governo em alcançar todos os municípios com políticas de apoio social.

“Iniciamos por Barcelos, agora estamos em Parintins. Trouxemos kits de bebês e cestas como um presente de Dia das Mães para essas mulheres que estão à espera dos filhos”, afirmou.

A estudante Neidiana Graça, de 24 anos, grávida de nove meses, foi uma das beneficiadas.

“Ainda não consegui completar o enxoval. Esse kit e a cesta chegaram na hora certa. Vai me ajudar muito depois do parto”, disse.

Mais acessibilidade

Além da entrega dos kits e cestas, 15 cadeirantes receberam novas cadeiras de rodas por meio do programa Inclusão sobre Rodas, da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência (Sepcd). A iniciativa já zerou a fila de espera em Manaus e agora avança pelos municípios do interior.

