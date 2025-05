Corrida da Mulher Amazônica altera trânsito na Avenida André Araújo no domingo (11)

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informa que, neste domingo (11), das 4h às 9h, trechos da avenida André Araújo serão interditados para a realização da Corrida da Mulher Amazônica.

Agentes de trânsito reforçam segurança no percurso

Cerca de 60 agentes de trânsito atuarão durante o evento, distribuídos ao longo do percurso. Eles irão garantir a segurança dos participantes e orientar os motoristas sobre os desvios e interdições temporárias.

A concentração, largada e chegada da corrida ocorrerão no estacionamento da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O trajeto começa pela rua Franco de Sá, segue pela avenida André Araújo no sentido da rotatória do Coroado. Os corredores ocuparão a faixa da esquerda (junto ao canteiro central), fazendo o retorno próximo à rotatória e mantendo-se sempre na mesma faixa.

Na volta, os participantes acessarão à esquerda a avenida André Araújo, depois entrarão na rua Valério Botelho de Andrade e, em seguida, na rua Franco de Sá, encerrando o percurso no ponto de partida, no estacionamento da Sefaz.

Interdições temporárias ao longo do trajeto

Durante a corrida, o restante do percurso terá interdições temporárias apenas no momento da passagem dos atletas. O IMMU orienta os motoristas a reduzirem a velocidade ao se aproximar dos corredores e a seguirem todas as instruções dos agentes de trânsito.

Esses agentes contarão com o suporte de motocicletas e viaturas para garantir a fluidez e segurança nas vias.

Linhas de ônibus terão rotas alteradas

Algumas linhas do transporte público terão rotas modificadas temporariamente durante o evento. A previsão é que as alterações ocorram por volta das 8h.

Linha 519 : seguirá normalmente até a avenida Cosme Ferreira. Depois, passará pelas avenidas Rodrigo Otávio, rua Paraguaçu e rua Bernardo Michiles, retomando o trajeto habitual.

: seguirá normalmente até a avenida Cosme Ferreira. Depois, passará pelas avenidas Rodrigo Otávio, rua Paraguaçu e rua Bernardo Michiles, retomando o trajeto habitual. Linha 623 : operará normalmente até a avenida André Araújo, fará o retorno na rotatória do Coroado e seguirá em direção ao itinerário original.

: operará normalmente até a avenida André Araújo, fará o retorno na rotatória do Coroado e seguirá em direção ao itinerário original. Linha 609: manterá o trajeto normal, mas precisará aguardar a passagem dos corredores na avenida André Araújo.

Trânsito e mobilidade

A recomendação do IMMU é que os motoristas busquem rotas alternativas e saiam com antecedência. Essas medidas visam reduzir transtornos e garantir a segurança durante a Corrida da Mulher Amazônica.

