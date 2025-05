Prefeitura avança para tarifa social de R$ 4,50 nos ônibus de Manaus

A Prefeitura de Manaus deu mais um passo para garantir a tarifa social de R$ 4,50 no transporte coletivo aos usuários inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Na manhã desta sexta-feira (9), representantes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e do Sinetram alinharam as estratégias para operacionalizar o benefício, previsto em decreto municipal em vigor desde abril.

O grupo de trabalho interinstitucional, formado pelos três órgãos, está encarregado de validar os dados e identificar corretamente quem tem direito à tarifa reduzida. Após definir o número de beneficiários autorizados, o Sinetram emitirá um cartão específico cadastrado no sistema e entregue diretamente aos contemplados.

O diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, afirmou que o processo está dentro do cronograma.

“Criamos esse grupo de trabalho para adequar a base de dados e cadastrar os usuários. Já fizemos uma reunião em abril e hoje avançamos na verificação das ações de cada órgão. Até 20 de junho, vamos implementar a tarifa social para os beneficiários do CadÚnico”, garantiu.

Coordenadora do Bolsa Família e do CadÚnico na Semasc, Lorena Barreto destacou que o cruzamento de dados será rigoroso.

“Viemos com a proposta de fortalecer a parceria, utilizando a base de dados do CadÚnico. Vamos formalizar um termo de cooperação técnica com o IMMU para garantir que o benefício chegue a quem realmente tem direito”, disse.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com inclusão social e mobilidade urbana acessível, promovendo mais dignidade e oportunidades para a população de baixa renda.

