Moradora da Compensa ganha R$ 1 milhão do IPTU Premiado

Manaus (AM) – Uma moradora do bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, foi a vencedora do IPTU Premiado, nesta sexta-feira (9), e levou R$ 1 milhão para casa. Ela foi a vencedora da edição deste ano, promovido pela Prefeitura de Manaus. O prêmio simbólico foi entregue durante cerimônia no auditório Isabel Victoria, na sede da Prefeitura.

Contribuinte regular, Maria Silva sempre pagou o imposto em dia, e afirma que não imaginava que um dia seria contemplada.

“Sempre paguei meu IPTU em dia, mas nunca pensei que ganharia. Agora vou poder sair do lugar onde moro, comprar uma casa melhor, viver com mais segurança e dignidade. Esse prêmio muda a realidade de qualquer pessoa da periferia. Nunca tive nada fácil, agora posso garantir meu futuro com mais tranquilidade”, comemorou.

A campanha IPTU Premiado foi criada em 2022 para incentivar o pagamento em dia do imposto e valorizar os contribuintes adimplentes. Para 2025, a previsão é distribuir R$ 3,6 milhões em prêmios ao longo do ano. Além do prêmio principal, o sorteio contemplou outros contribuintes com valores entre R$ 30 mil e R$ 200 mil.

Os nomes dos ganhadores foram homologados e publicados na edição nº 6.055 do Diário Oficial do Município (DOM).

O prefeito de manaus, David Almeida, destacou a importância da iniciativa. “É uma forma de reconhecer quem cumpre com seu dever e colabora para o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças (Semef), Manaus possui cerca de 600 mil imóveis cadastrados, dos quais aproximadamente 400 mil são tributáveis. Contudo, apenas 150 mil contribuintes mantêm o pagamento em dia. A campanha premia mensalmente os pagadores em cota única ou parcelamento regular.

Com o prêmio milionário, Maria agora planeja garantir uma vida melhor para sua família. “Vou investir com responsabilidade para dar um futuro mais seguro para mim e para os meus filhos”, afirmou.

