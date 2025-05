Ocorrência foi registrada no dia 24 de fevereiro deste ano, no bairro São José Operário

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, na quinta-feira (8), por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado praticado no dia 24 de fevereiro deste ano, contra um adolescente também de 16 anos, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Roubo

Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, na ocasião, o adolescente, acompanhado de mais outros dois homens não identificados, abordaram a vítima, que estava em uma plataforma de ônibus, e a roubaram.

“O adolescente e outros dois indivíduos ameaçaram a vítima com uma arma de fogo, que depois descobriu se tratar de um simulacro, e exigiram que entregasse o celular. Populares que estavam presentes acionaram a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a guarnição fez a condução do adolescente até a Deaai, juntamente com o simulacro usado no ato infracional, três aparelhos telefônicos e uma carteira com documentos e cartões de terceiros”, falou a delegada.

De acordo com a delegada, o processo continuou em andamento e, após a decisão de internação do adolescente, a equipe efetuou diversas diligências, mas não o encontrou.

“Na quinta-feira, o adolescente compareceu à delegacia acompanhado do seu pai, ocasião em que foi cumprido o mandado”, explicou a delegada.

Procedimentos

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime por roubo majorado e ficará à disposição do Juizado Infracional.

