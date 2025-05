Pai é preso ao prostituir filha de nove anos por R$ 20 no AM

Um homem de 37 anos foi preso na quinta-feira (8), por favorecimento a prostituição da própria filha, de 9 anos. A prisão ocorreu em um mercado do município de Santo Antônio do Içá, interior do Amazonas.

Denúncia

De acordo com o delegado Ubiratan Farias, da 53ª DIP, as investigações foram iniciadas quando o Conselho Tutelar do município, acompanhado da vítima e de sua genitora, compareceu à delegacia e denunciou o crime.

“A vítima passou por escuta especializada no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município, e contorno que, no dia do crime, estava brincando na rua quando seu pai chegou em uma motocicleta e ela pediu cinco reais a ele. Em resposta, o homem pediu para que a vítima subisse na garupa e a levou para uma área de mata”, falou o delegado.

Segundo o delegado, a vítima relatou, ainda, que no local o homem ofereceu 20 reais em troca de “ela fazer o que ele queria”. A vítima, assustada com a situação, fugiu imediatamente e o indivíduo ficou atrás dela, a retirada pelo cabelo e pelo corpo, deixando marcas.

“A criança passou por exames periciais que constataram as marcas no corpo. Para garantir a segurança dela, solicitamos a prisão preventiva do homem e cumprimos o mandato quando o localizamos em um mercado de Santo Antônio do Içá”, contou o delegado

Procedimento

O homem responderá por favorecimento à prostituição e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

