Minivila Olímpica do Santo Antônio será entregue até o fim de maio, garante David

Durante vistoria realizada, na manhã desta sexta-feira (9), o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou que as obras de requalificação da Minivila Olímpica do bairro Santo Antônio, na zona Oeste, atingiram 80% de execução. A previsão é que o complexo seja entregue à população até o final de maio.

“Mais um espaço de esporte e lazer para a comunidade aqui da zona Oeste. Estamos recuperando todas as estruturas e melhorando os ambientes para entregar à população um espaço humanizado e preparado para a prática saudável de esportes”, afirmou o prefeito, acompanhado da equipe técnica da Fundação Manaus Esporte (FME).

Reestruturação inclui tecnologia e acessibilidade

O complexo esportivo passa por uma ampla reestruturação. As melhorias envolvem as quadras de futsal, futebol e vôlei, além da recuperação da piscina e das áreas comuns. Entre as inovações, destaca-se o novo piso modular instalado nas quadras. Essa tecnologia ajuda a reduzir o impacto nas articulações dos atletas e previne lesões, promovendo melhor desempenho.

“Estamos cobrindo a quadra, melhorando o campo e trazendo tecnologia para valorizar o rendimento dos nossos atletas. Esse novo piso modular é um avanço importante, pensado na saúde e no bem-estar dos usuários”, explicou David Almeida.

Programa amplia acesso ao esporte em Manaus

A requalificação da Minivila Olímpica é coordenada pela Fundação Manaus Esporte (FME), sob liderança do diretor-presidente Joel Silva. A ação integra o programa municipal de revitalização de espaços públicos voltados ao esporte e lazer. O objetivo é fomentar a prática esportiva, fortalecer os vínculos comunitários e promover mais qualidade de vida nos bairros.

Com a entrega prevista para os próximos dias, a nova estrutura deve se tornar um ponto de inclusão e desenvolvimento social para moradores da zona Oeste.

Meta é entregar até 80 complexos esportivos até 2024

Segundo o diretor-presidente da FME, Joel Sales, a gestão municipal estabeleceu uma meta de entregar entre 15 e 20 complexos por ano, totalizando cerca de 80 até o fim do mandato. A proposta busca descentralizar o acesso a equipamentos públicos e beneficiar especialmente as áreas mais vulneráveis da cidade.

“Esses espaços são muito mais do que estruturas de concreto; eles representam oportunidades, saúde, cidadania e o fortalecimento dos laços comunitários em Manaus”, afirmou Joel Sales.

Os complexos esportivos contam com quadras poliesportivas, academias ao ar livre e áreas de convivência, promovendo inclusão e bem-estar para os moradores.

Leia mais:

Vila Olímpica sedia Campeonato Graxaim de Orientação

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱