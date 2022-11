Vila Olímpica sedia Campeonato Graxaim de Orientação

Manaus (AM)- Com aproximadamente 100 atletas inscritos, a Vila Olímpica de Manaus recebe neste sábado (19), a partir das 18h, a 6ª etapa do Campeonato Graxaim de Orientação. Com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), a competição visa, além da integração social, qualificar atletas para representar o Amazonas em futuras competições.

“É de suma importância que incentivemos campeonatos capazes de levar nossos atletas a competições nacionais. A corrida de orientação é um esporte em ascensão, assim, estaremos dando todo o suporte para que nossos atletas estejam engajados e prontos para representarem o estado em competições nacionais”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

As provas consistem em etapas de acordo com as categorias dos esportistas – Juvenil, Novatos, Elite e Master, nos naipes masculino e feminino. Organizada pelo Grupo Graxaim de Orientação, a corrida ocorre nos espaços da Vila Olímpica que atendem os requisitos técnicos de segurança, buscando sempre a melhor experiência para o atleta.

“O campeonato iniciou em janeiro e essa será a última etapa. Passamos por vários locais da cidade, como City Park, Parque do Mindu e a Vila Olímpica. Nosso objetivo em todas as etapas é difundir ainda mais esse esporte, que trabalha não só a parte física, mas também cognitiva dos atletas”, ressaltou André Luis, diretor do Grupo Graxaim.

Futebol

No sábado (19), às 8h, quatro jogos abrem a rodada da segunda fase do Campeonato Amazonense categoria Sub-11. O primeiro jogo acontece entre Clube Desportivo Librade e São Raimundo, seguido de Inter Academy e Arsenal. Às 9h, as disputas serão entre Santos Manaus e Rio Negro e, fechando os duelos, a equipe do Nacional FC enfrenta o Vingadores.

Também no sábado, às 16h, a Arena da Amazônia Vivaldo Lima será palco da grande final do Campeonato Amazonense Sub-19. Os times São Raimundo e Fast Clube se enfrentam valendo o título estadual da categoria. O campeão tem vaga garantida na Copa do Brasil Sub-20, em 2023, e na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024.

Copa Estácio

Com a expectativa de mais de 208 participantes, no sábado (19), às 8h, a Vila Olímpica de Manaus recebe a 1ª Copa Estácio. A atividade esportiva deve reunir atletas da Faculdade Estácio do Amazonas, em disputas nas modalidades de Futsal e Vôlei, nas categorias masculino e feminino.

Os eventos realizados nas praças esportivas do Governo do Amazonas, por meio da Faar, têm entrada gratuita para todos os públicos.

Agenda esportiva

Vila Olímpica

Competição: 6ª Etapa do Campeonato Graxaim de Orientação

Data e hora: Sábado (19/11), às 18h

Organização: Grupo Graxaim

Competição: 1ª Copa Estácio

Data e hora: Sábado (19/11), às 8h

Organização: Faculdade Estácio do Amazonas

Arena da Amazônia Vivaldo Lima

Competição: Campeonato Amazonense Sub-11

Data e hora: Sábado (19/11), às 8h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Campeonato Amazonense Sub-19

Data e hora: Sábado (19/11), às 16h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

