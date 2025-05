Motociclista sofre acidente ao deslizar em areia espalhada em avenida de Manaus

Um motociclista, que não teve o nome divulgado, sofreu um acidente de trânsito na Avenida Cosme Ferreira, bairro Aleixo, Zona Leste de Manaus, durante a manhã deste sábado (10).

Segundo testemunhas, o homem pilotava a moto, que acabou deslizando na areia que estava espalhada na via pública, caindo do veículo logo em seguida. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a vítima sendo aparada pela população que passava no local na hora do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro. Devido ao ocorrido, o trânsito no local ficou congestionado.

