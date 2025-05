Fundo da Amazônia destina R$ 1,7 bi para ‘Linhão Manaus-Boa Vista’

Contrato com a Caixa Econômica Federal já foi assinado e o valor a ser repassado do FDA para a empresa responsável pela obra

O Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) vai participar do financiamento da obra que vai levar uma nova linha de transmissão energética a Roraima. O contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal já foi assinado e o valor a ser repassado do FDA para a empresa responsável pela obra chega a R$ 1,7 bilhão. A liberação deve ocorrer ainda neste semestre.

O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) já disponibilizou R$ 800 milhões para a obra. Segundo o secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (SNFI/MIDR), Eduardo Tavares, o projeto, chamado Linhão Manaus-Boa Vista, vai gerar 3.095 empregos.

“A obra observa o respeito aos povos indígenas originários, redução de emissões, mais segurança energética e um ambiente de negócios ainda mais dinâmico, inclusivo e sustentável para a Amazônia”, ressaltou

Restrições no fluxo de energia

A capital de Roraima, Boa Vista, recebe energia elétrica por meio de sistema de transmissão da interligação Brasil – Venezuela, cuja operação foi iniciada em 2001. No entanto, restrições no fluxo de energia e a precarização das condições técnicas do suprimento eletroenergético da Venezuela impactaram negativamente a qualidade do atendimento aos consumidores do estado de Roraima.

Para dar mais qualidade aos serviços, a concessionária Transnorte Energia S.A (TNE) iniciou tratativas junto ao Ministério de Minas e Energia (MME) e ao Ministério da Defesa, a fim de viabilizar a autorização para iniciar estudos de implantação da linha de transmissão em 500kV, interligando as subestações Engº Lechuga (Manaus – MA), Equador (Rorainópolis – RR), e Boa Vista (Boa Vista – RR).

Com o apoio do MIDR, os recursos provenientes do FDA tornarão viável o atendimento da população roraimense. As novas instalações têm a finalidade de interligar o sistema elétrico do Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱