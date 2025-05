Vaticano publica brasão e lema do papa Leão XIV

O Vaticano divulgou neste sábado (10) o brasão, o lema e a foto oficial do papa Leão XIV, novo líder da Igreja Católica. As imagens foram tornadas públicas pela Santa Sé.

De acordo com a Santa Sé, o brasão escolhido pelo sucessor de Francisco remete à conversão de Santo Agostinho, que inspira a ordem do novo líder cristão.

O símbolo ainda carrega uma mensagem do santo: “In Illo uno unum“. A frase em latim, que significa “em um só somos um”, fez parte de um sermão de Santo Agostinho. Segundo o Vaticano, ela explica que, embora os cristãos sejam muitos, “no único Cristo somos um”.

Em 2023, o papa Leão XIV já havia se pronunciado sobre o lema episcopal, expresso agora no símbolo oficial de seu pontificado.

“Como se depreende do meu lema episcopal, a unidade e a comunhão fazem parte justamente do carisma da Ordem de Santo Agostinho e também do meu modo de agir e pensar. Acredito que é muito importante promover a comunhão na Igreja, e sabemos bem que comunhão, participação e missão são as três palavras-chave do Sínodo. Portanto, como agostiniano, para mim, promover a unidade e a comunhão é fundamental. Santo Agostinho fala muito sobre a unidade na Igreja e sobre a necessidade de vivê-la”, disse o pontífice à época.