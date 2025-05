Governo do AM assina termo de doação e regularização construção de aeroporto em Boa Vista do Ramos

O Governo do Amazona e a Prefeitura de Boa Vista do Ramos assinaram, na sexta-feira (9), o Termo de Doação e Regularização Fundiária da área destinada à construção do aeroporto do município.

A assinatura do documento garante a segurança jurídica necessária para o início das obras do novo terminal, que promete impulsionar a economia local, facilitar o transporte de cargas e passageiros e abrir novas perspectivas para o turismo e o agronegócio na região.

Para a titular da Sect, Renata Queiroz, a ação reforça não apenas o compromisso do Governo do Estado, mas também as prioridades do governador com a população. “O aeroporto é uma obra estratégica que trará inúmeros benefícios, conectando o município a outras regiões e impulsionando o progresso, com mais oportunidades de emprego e renda para o povo”, destacou a secretária.

O prefeito de Boa Vista do Ramos, Jarlem CB (PSD), ressaltou a parceria fundamental com o Governo do Estado para a concretização do projeto. “É uma conquista que vai fortalecer o turismo, gerar empregos e movimentar a economia de Boa Vista do Ramos. E mais: a partir de agosto, as máquinas já chegam para o início das obras”, afirmou o gestor municipal.

Com o terreno agora legalizado e sob a posse do município, o cronograma do projeto avança para as próximas fases. A expectativa é que o aeroporto de Boa Vista do Ramos transforme a conectividade do município com Manaus e outras regiões do país, inaugurando um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social para a comunidade.

(*) Com informações da assessoria

