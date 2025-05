Governo do AM entrega kits de bebê para gestantes em Manaus

Na véspera do Dia das Mães, o governador Wilson Lima entregou, neste sábado (10), 1 mil kits de enxoval e 1 mil cestas básicas a mulheres grávidas da capital amazonense. A iniciativa contempla gestantes em situação de vulnerabilidade social das zonas norte e leste de Manaus, promovendo dignidade materna, apoio à gestação e acesso a alimentos essenciais.

“Nós temos essa preocupação de dar uma contribuição, poder assistir essas mães. Nós estamos entregando hoje o kit bebê e aqui dentro não tem apenas itens materiais, mas sim uma mensagem muito clara de que nenhuma mãe nesse estado vai ser deixada para trás, tanto na capital quanto no interior. Também estamos entregando cestas básicas para que no Dia das Mães possamos ter uma mesa farta”, afirmou Wilson Lima.

A distribuição foi feita nas escolas estaduais Senador João Bosco Ramos de Lima, no bairro Cidade Nova (zona norte), e Cacilda Braule Pinto, no bairro Coroado (zona leste). As beneficiadas foram selecionadas previamente pela Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres (SEPM), vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

A entrega dos itens nas duas escolas contou com a presença dos deputados estaduais Joana D’Arc e Rozenha; da titular da Sejusc, Jussara Pedrosa; da secretaria do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Kathelen Braz; e do presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Anderson Sousa.

Adquiridos com recursos do FPS, os kits incluem uma bolsa personalizada; calças enxutas e mijões (tamanho G); quatro conjuntos pagão; seis cueiros; 20 fraldas de tecido (10 brancas e 10 estampadas); quatro pares de meias; saboneteira; quatro sabonetes; um rolo de fita adesiva para fraldas de pano e duas pomadas contra assaduras.

As entregas representam um gesto de acolhimento e valorização por parte do Governo do Amazonas às mulheres que não dispõem de recursos para montar o enxoval de seus bebês. Além disso, cada gestante recebeu uma cesta básica com alimentos como arroz, feijão, açúcar, bolachas e enlatados, em homenagem ao Dia das Mães.

A dona de casa Karen Duarte, de 22 anos, está grávida pela segunda vez de uma menina. Ela agradeceu o apoio dado pelo Governo do Amazonas em homenagem às mães. “É uma ajuda, porque a gente que é mãe também passa por momentos difíceis. É muito gratificante receber o kit e a cesta básica para nos ajudar nesse momento”, disse.

Interior

Durante a semana, a ação também beneficiou grávidas dos municípios de Barcelos e Parintins. Ao todo, cerca de 1.250 mulheres foram atendidas com os kits apenas nesta semana dedicada ao Dia das Mães.

Outras iniciativas

O governador Wilson Lima destacou, ainda, os avanços em políticas públicas voltadas para a saúde da mulher. Em 2024, o Amazonas registrou a maior redução da mortalidade materna em uma década – uma queda de 49,2%.

Outro destaque é a inauguração do Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu), que, entre 11 de março e 11 de abril, realizou 579 consultas e 85 cirurgias.

Também foi entregue a revitalização de sete Centros de Atenção Integral à Criança (Caic), junto ao lançamento do serviço Caic TEA, voltado ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista. Além disso, foram destinados R$ 23 milhões ao programa Crédito Rosa, e houve a antecipação do pagamento do Auxílio Estadual permanente neste mês de maio.

(*) Com informações da assessoria

