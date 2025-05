Aos 62 anos, morre o humorista Madruguinha do Brasil

O humorista Jailson da Silva, conhecido como Madruguinha do Brasil, faleceu aos 62 anos na madrugada deste sábado (10), em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. A informação foi confirmada ao g1 pelo empresário do artista.

Madruguinha, residente de Campo Limpo Paulista (SP), era sósia do personagem Seu Madruga, do seriado mexicano “Chaves”. Ele ganhou destaque como convidado frequente do programa “The Noite”, apresentado por Danilo Gentili no SBT.

Nas redes sociais, o perfil oficial do programa emitiu uma nota de pesar, afirmando que “ele era uma figura querida pelo público e pela equipe”. Em seu perfil pessoal, Danilo Gentili compartilhou uma foto com Madruguinha e expressou sua tristeza pela morte do humorista.

“Chateado hoje aqui. Nos divertimos muito juntos. Obrigado pelos bons momentos. Vai com Deus, Madruguinha”, disse Danilo no Instagram.

‘Uma pessoa exemplar’

Alex Henrique Soares, empresário do artista, afirmou ao g1 estar “transtornado” com a partida do amigo. Além da relação profissional, eles possuíam um vínculo pessoal muito amigável.

“Nossa relação era demais. Ele era uma pessoa muito simples, humilde e humorada. A morte dele chegou em um período que ninguém esperava. Nossa amizade, que já tem muitos anos, ia muito além do profissional. Uma pessoa exemplar”, comenta.

O DJ e produtor de eventos ainda comenta que a morte de Madruguinha veio de surpresa. Segundo Alex, ele havia passado por exames recentemente e nenhum problema de saúde havia sido constatado.

“Ele estava muito bem. A morte dele chocou todas as pessoas à nossa volta. O único problema dele é que ele não gostava muito de se alimentar. Às vezes, era 200 gramas de comida por dia”, lamenta.

O velório de Jailson será neste domingo (11), das 8h às 11h, no Cemitério da Saudade de Campo Limpo Paulista. O sepultamento ocorrerá em seguida, no mesmo local.

(*) Com informações do g1

Leia mais: Morre Raimundinho Dutra, compositor do Boi Caprichoso, aos 94 anos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱