Fight Music Show 8

Campeão do BBB 24 afirmou estar tranquilo após o combate no Fight Music Show 8 e disse que deu o melhor de si no ringue

Após a derrota para Kleber Bambam no Fight Music Show 8, Davi Brito usou as redes sociais neste domingo (31) para comentar o resultado da luta e responder às críticas que surgiram após o combate.

O campeão do BBB 24 reapareceu nos stories do Instagram e afirmou estar bem, apesar da repercussão negativa em torno da disputa.

“Está tudo bem, muita gente falando comigo. Me dediquei e dei meu melhor”, disse. “Fiz o que poucos fariam. Perdi mesmo, fazer o que? Vou morrer, vou me matar? Não.”

Ex-BBB diz estar em paz após o combate

Ao falar sobre o resultado, Davi destacou que encarou o desafio com dedicação e que aceita a derrota com tranquilidade. Segundo ele, perder faz parte do esporte e não há motivo para lamentações prolongadas.

“Perdi, beleza. Era para ter ganhado, mas vou ficar me lamentando a vida inteira? A vida é assim, perde e ganha. Perdi, tentei, me esforcei e trabalhei. Boxe é como qualquer outro esporte. Um ganha e outro perde.”

No fim da luta, o influenciador precisou receber atendimento após passar mal. Mesmo assim, afirmou estar com a consciência tranquila e satisfeito com seu desempenho no ringue.

Davi rebate comentários negativos

Durante o desabafo, Davi também criticou os comentários negativos que recebeu após a derrota. Para ele, as críticas não afetam sua confiança nem influenciam sua forma de enxergar o resultado da luta.

“Críticas negativas vêm de pessoas que não constroem nada na vida. Isso não vale de nada, nem entra na minha mente.”

Fight Music Show reúne celebridades e atletas

A luta entre Davi Brito e Kleber Bambam aconteceu na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, durante o Fight Music Show 8. O evento mistura combates de boxe, apresentações musicais e participações de personalidades do entretenimento.

Outra atração da noite foi o confronto entre Whindersson Nunes e Acelino “Popó” Freitas. O tetracampeão mundial de boxe levou a melhor no duelo contra o influenciador digital.

(*) Com informações da CNN Brasil

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