Pedreiro mata ajudante de 15 anos a facada na Compensa

Manaus (AM) – Um pedreiro, que não teve o nome divulgado, foi detido neste domingo (11), suspeito de matar um adolescente de 15 anos dentro de sua residência, no bairro da Compensa, zona Oeste de Manaus. Segundo o próprio suspeito, o crime teria ocorrido em situação de legítima defesa.

De acordo com informações repassadas à Polícia Civil, o homem relatou que conhecia a vítima, que já havia trabalhado com ele como seu ajudante em outros serviços. O pedreiro afirmou que, após um desentendimento, o adolescente teria invadido sua casa armado com uma faca e um pedaço de madeira, iniciando as agressões.

Segundo ele, após ser atingido várias vezes pela arma branca, conseguiu desarmar o jovem e o atingiu fatalmente com a própria faca.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde prestou depoimento. Devido aos ferimentos provocados durante a suposta luta corporal, ele precisou receber atendimento médico em uma unidade de saúde.

O titular da DEHS, delegado Daniel Vezzani, informou que o caso ainda está em fase de apuração. “A versão apresentada pelo autor do crime será verificada. Não podemos considerar, neste momento, apenas o que ele diz. O trabalho da perícia e o depoimento de testemunhas serão fundamentais para esclarecer se houve mesmo legítima defesa”, afirmou.

O corpo do adolescente, que não teve a identidade divulgada, foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

